Os franceses, que aparecem na Coreia do Sul como um dos candidatos ao título, já lideram sozinhos o Grupo E, já que Nova Zelândia e Vietname empataram a zero, igualmente em Cheonan.



No Grupo F, o Senegal arrancou a competição com um triunfo por 2-0 sobre a Arábia Saudita e também terminou a primeira jornada como líder isolado do seu agrupamento, devido ao empate entre Equador e Estados Unidos.



Em Incheon, a seleção africana resolveu cedo o encontro com Niane, aos 13 minutos, e Diagne, aos 15, a marcarem os golos.



Antes, no mesmo palco, Torre salvou os Estados Unidos da derrota com um golo aos 90+4 minutos. Cabezas bisou para o Equador, aos sete e 64 minutos, depois de Lino ter dado vantagem aos sul-americanos, aos cinco. Sargent, aos 36 e 54, também bisou para os norte-americanos.



Na terça-feira, começa a segunda jornada, com os jogos Inglaterra-Guiné e Argentina-Coreia do Sul, do Grupo A, e Venezuela-Vanuatu e Alemanha-México, do Grupo B.







A França estreou-se no Campeonato do Mundo de Sub-20, que está a decorrer na Coreia do Sul, com um triunfo por 3-0 sobre as Honduras e assumiu a liderança isolada do Grupo E.Em Cheonan, a seleção gaulesa dominou a partida e chegou à vitória com golos de Augustin, que abriu a contagem aos 15 minutos, Harit, aos 44, e Terrier, aos 81.

Autor: Lusa