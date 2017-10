Yacine Brahimi foi este domingo convocado pelo selecionador da Argélia, Lucas Alcaraz, para o encontro com os Camarões, de qualificação para o Mundial'2018.O extremo do FC Porto faz parte de uma lista de 23 jogadores, na qual o grande ausente é o médio Riyad Mahrez, o melhor jogador africano do ano.O encontro de 7 de outubro, entre Camarões e Argélia, servirá apenas para cumprir calendário, uma vez que as duas seleções já não têm possibilidades de apuramento para o Mundial da Rússia.

Autor: Lusa