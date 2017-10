A Seleção Nacional está em alerta amarelo na deslocação a Andorra. É que na equipa liderada por Fernando Santos há seis jogadores que estão em risco de castigo e para tal não acontecer vão ter de evitar o cartão amarelo no jogo de sábado.

Cristiano Ronaldo, José Fonte, Cédric, André Gomes, Gelson Martins e Quaresma têm um cartão amarelo e em caso de punição ficam fora do jogo com a Suíça, na última jornada do Grupo B. Na lista de 25 jogadores, Fernando Santos tem inúmeras soluções para poder poupar para o jogo com a Suíça. "Há vários jogadores em risco de poderem falhar essa partida. O nosso selecionador vai escolher o onze indicado. Não sei se irá poupar alguém ou não. Os que entrarem em campo têm de ter a noção de que para disputar o último jogo com a Suíça temos de vencer em Andorra", frisou João Mário no primeiro dia de preparação da Seleção Nacional.

Cédric deverá, assim, dar lugar a Nélson Semedo. O defesa-direito do Barcelona tem estado em grande destaque neste arranque de temporada e Fernando Santos poderá aproveitar para lançá-lo no onze. No centro da defesa deverão surgir Pepe e Bruno Alves. Também Gelson Martins, André Gomes e Quaresma não devem ir a jogo, de forma a poderem ser utilizados no embate com a Suíça. Já Cristiano Ronaldo, claro, deve ir a jogo.



Capitão não entra nas poupanças



Com seis jogadores em alerta máximo, Fernando Santos não deve prescindir do principal goleador da Seleção. Cristiano Ronaldo não deve entrar nas poupanças para o jogo com Andorra. O capitão, aliás, foi decisivo no jogo da primeira volta, pois marcou quatro golos na vitória lusa (6-0) e tem agora nova oportunidade para voltar a fazer o que mais gosta: golos. Sem poupanças, mas com muitas cautelas, Ronaldo vai a jogo... a pensar na Suíça.

Autor: André Ferreira