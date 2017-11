Estes são os convocados para os jogos frente à Arábia Saudita e Estados Unidos! #TudoPorPortugal pic.twitter.com/RyHy5Wr3kV — Portugal (@selecaoportugal) 3 de novembro de 2017

Fernando Santos chama 24 jogadores para os jogos de preparação para o Mundial'2018, numa lista com algumas novidades, mas sem Ronaldo e Rui Patrício.Beto, Anthony Lopes, José Sá;Antunes, Kevin Rodrigues, Pepe, Luís Neto, Ricardo Ferreira, Edgar Ié, Nélson Semedo, Ricardo Pereira, João Cancelo;Danilo Pereira, Rúben Neves, João Mário, Manuel Fernandes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva;Rony Lopes, Gelson Martins, Bruma, Gonçalo Guedes, André Silva, Éder.- Fernando Santos está prestes a divulgar os convocados para os jogos particulares de 10 e 14 de novembro, frente à Arábia Saudita e os EUA.O selecionador português, Fernando Santos, revela esta sexta-feira os convocados para os jogos com Arábia Saudita e Estados Unidos, os primeiros de preparação para a fase final do Mundial'2018, numa lista em que são esperadas algumas surpresas.Com a presença já garantida no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Rússia, é expectável que Fernando Santos aproveite estes dois particulares para testar algumas soluções e chamar jogadores que normalmente não aparecem nas suas principais escolhas.Além das esperadas novidades, o selecionador português poderá poupar alguns jogadores, como por exemplo o capitão Cristiano Ronaldo.A conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados está agendada para as 12 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Antes, serão apresentados os 'Jogos Solidários', assim chamados pois serão disputados em distritos muito afetados por incêndios e com receitas que irão reverter a favor das pessoas que perderam bem. Ao lado de Tiago Craveiro estão os responsáveis pela editoria de Desporto de cada um dos canais generalistas, que irão transmitir as partidas.Portugal, atual campeão europeu, defronta a Arábia Saudita em 10 de novembro, em Viseu, e, em 14 de novembro, tem um particular marcado com os Estados Unidos, em Leiria. São os últimos dois jogos da seleção portuguesa no ano de 2017.