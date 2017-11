Continuar a ler

Na antevisão da partida de hoje, o selecionador Rui Jorge lamentou os cinco pontos perdidos - derrota na Bósnia, por 3-1, e empate (1-1) na Roménia - e admitiu sentir-se "mais confortável" por voltar a jogar em Portugal, destacando a evolução da equipa, sem esconder a existência de um "grave problema de consistência" e "alguma intranquilidade".



Apesar dos percalços anteriores, Rui Jorge disse que o grupo está apostado em "deixar uma imagem de qualidade" e que vai procurar ser "suficientemente forte para conseguir a vitória" no jogo diante da Suíça.

Portugal defronta esta tarde (17h30) a Suíça, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, em mais um encontro a contar para o Grupo 8 de apuramento para o Europeu sub-21 de 2019. Depois do empate (1-1) na Roménia, a equipa das quinas procura regressar às vitórias na competição.A Seleção Nacional ocupa o 4.º lugar do grupo, com quatro pontos em três jogos, enquanto os helvéticos surgem na 3.ª posição, com sete pontos em cinco encontros, numa classificação liderada pela Roménia (11 pontos em cinco jornadas. Bósnia (9 pontos/5 jogos), País de Gales (6 pontos/4 jogos) e Liechtenstein (0 pontos/4 jogos) são as restantes equipas do grupo.