Continuar a ler

No grupo B as duas equipas limitam-se a cumprir calendário, com os Camarões em terceiro lugar, com três pontos em quatro jogos, e a Argélia em quarto, com um ponto, e quando faltam disputar duas jornadas.



Apenas os vencedores dos cinco grupos da zona africana se apuram para o Mundial'2018. No grupo B as duas equipas limitam-se a cumprir calendário, com os Camarões em terceiro lugar, com três pontos em quatro jogos, e a Argélia em quarto, com um ponto, e quando faltam disputar duas jornadas.Apenas os vencedores dos cinco grupos da zona africana se apuram para o Mundial'2018.

Vincent Aboubakar foi esta segunda-feira convocado para o jogo com a Argélia, do grupo B da qualificação africana para o Mundial'2018, no qual as duas seleções estão fora da corrida.O avançado do FC Porto, segundo melhor marcador no campeonato, com seis golos, atrás do benfiquista Jonas, com nove, integra um grupo de 23 jogadores para o jogo de sábado, em casa, diante da Argélia.

Autor: Lusa