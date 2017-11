Foi com Vincent Aboubakar a titular que os Camarões empataram este sábado a dois golos na visita à Zâmbia, no derradeiro duelo do Grupo B da zona africana de apuramento para o Mundial'2018. Já sem qualquer chance de chegar ao primeiro posto, que valeu à Nigéria o passaporte para a Rússia, os Camarões (fecharam o grupo em terceiro, com 7 pontos) não passaram de um nulo em Ndola.Patson Daka 26' e Brian Mwila (64') marcaram para a Zâmbia, ao passo que Zambo Anguissa (31') e Banan Yaya (90'+1) fizeram os tentos camaroneses.

Autor: Fábio Lima