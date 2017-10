Éder, herói português no Europeu de França, foi uma das novidades da convocatória de Fernando Santos para a dupla – e derradeira – jornada de qualificação para o Mundial da Rússia, mas acabou por não somar qualquer minuto no embate diante de Andorra. O ponta-de-lança não veste a camisola da Seleção Nacional desde março, no particular frente à Suécia, na Madeira, onde Portugal saiu derrotado (2-3). Ainda não marcou após o Europeu.