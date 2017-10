FASE DE GRUPOS (apuram-se os vencedores de cada grupo)



GRUPO A



Continuar a ler Classificação:



1. Tunísia, 10 pontos/4 jogos

2. RD Congo, 7/4

3. Guiné Conacri, 3/4

4. Líbia, 3/4



6.ª jornada



RD Congo-Guiné Conacri, 5 de novembro

Tunísia-Líbia, 5 de novembro



5.ª jornada



Guiné Conacri-Tunísia, sábado (18h00)

Líbia-RD Congo, sábado (18h00)



4.ª jornada



Líbia-Guiné Conacri, 1-0

(Hamdou Elhouni 36')



RD Congo-Tunísia, 2-2

(Mbemba 9' e M'Poku 47'; Ben Amor 77' e Badri 79')



3.ª jornada



Tunísia-RD Congo, 2-1

(Meriah 18' pen. e Chalali 47'; Bakambu 43')



Guiné Conacri-Líbia, 3-2

(Keita 8', Camara 23' e Bangoura 90'+3; Sabbou 87' e Zuway 88')



2.ª jornada



Líbia-Tunísia, 0-1

(Khazri 50' p.)



Guiné Conacri-RD Congo, 1-2

(Soumah 23' pen.; Kebano 54' e Bolasie 56')



1.ª jornada



RD Congo-Líbia, 4-0

(Mbokani 6' e 57', Bolingi 45'+2 e Ndombé 69')



Tunísia-Guiné Conacri, 2-0

(Abdennour 58' e Akaichi 80')



GRUPO B



Classificação:



1. Nigéria, 10 pontos/4 jogos

2. Zâmbia, 7/4

3. Camarões, 3/4

4. Argélia, 1/4



6.ª jornada



Zâmbia-Camarões, 5 de novembro

Argélia-Nigéria, 5 de novembro



5.ª jornada



Nigéria-Zâmbia, sábado (17h00)

Camarões-Argélia, sábado (17h00)



4.ª jornada



Argélia-Zâmbia, 0-1

(Patson Daka 67')



Camarões-Nigéria, 1-1

(Aboubakar 75' pen.; Moses Simon 30')



3.ª jornada



Nigéria-Camarões, 4-0

(Ighalo 29', Obi Mikel 42', Moses 55' e Iheanacho 76')



Zâmbia-Argélia, 3-1

(Mwila 6' e 33' e Mwepu 89'; Brahimi 55')



2.ª jornada



Camarões-Zâmbia, 1-1

(Aboubakar 45'+5 pen.; Mbesuma 34')



Nigéria-Argélia, 3-1

(Moses 25' e 90'+2 e Obi Mikel 42'; Bentaleb 67')



1.ª jornada



Zâmbia-Nigéria, 1-2

(Mbseuma 71'; Iwobi 32' e Iheanacho 42')



Argélia-Camarões, 1-1

(Soudani 7'; Moukandjo 24')



GRUPO C



Classificação:



1. Costa do Marfim, 7 pontos/4 jogos

2. Marrocos, 6/4

3. Gabão, 5/4

4. Mali, 2/4



6.ª jornada



Costa do Marfim-Marrocos, 5 de novembro

Gabão-Mali, 5 de novembro



5.ª jornada



Mali-Costa do Marfim, sexta-feira (20h00)

Marrocos-Gabão, sábado (20h00)



4.ª jornada



Mali-Marrocos, 0-0



Costa do Marfim-Gabão, 1-2

(Cornet 58'; Méyé Me Ndong 19' e Lemina 29')



3.ª jornada



Gabão-Costa do Marfim, 0-3

(Gradel 53' e Doumbia 77' e 83')



Marrocos-Mali, 6-0

(Ziyech 19' pen. e 61', Boutaïb 27', Hakimi 72', Fajr 86' e Mahi 88')



2.ª jornada



Mali-Gabão, 0-0



Marrocos-Costa do Marfim, 0-0



1.ª jornada



Gabão-Marrocos, 0-0



Costa do Marfim-Mali, 3-1

(Kodjia 26', Coulibaly 31' e Gervinho 34'; Yatabaré 19')



GRUPO D



Classificação:



1. Burkina Faso, 6 pontos/4 jogos

2. Cabo Verde, 6/4

3. Senegal, 5/4

4. África do Sul, 4/4



6.ª jornada



Senegal-África do Sul, 5 de novembro

Burkina Faso-Cabo Verde, 5 de novembro



5.ª jornada



África do Sul-Burkina Faso, sábado (14h00)

Cabo Verde-Senegal, sábado (18h30)



4.ª jornada



Burkina Faso-Senegal, 2-2

(Bertrand Traoré 9' e Pape Seydou Ndiaye 89' p.b.; Ismaila Sarr 27' e Sadio Mané 75')



África do Sul-Cabo Verde, 1-2

(Andile Jali 89'; Garry Rodrigues 52' e 67')



3.ª jornada



Senegal-Burkina Faso, 0-0



Cabo Verde-África do Sul, 2-1

(Nuno Rocha 33' e 38 pen.; Rantie 14')



2.ª jornada



África do Sul-Senegal, 2-1

(Hlatshwayo, 43' pen. e Serero 45'+1; Cheikh N'Doye 76')



Cabo Verde-Burkina Faso, 0-2

(B. Diawara 3' e Nakoulma 29')



1.ª jornada



Burkina Faso-África do Sul, 1-1

(Diawara 90'+1; Furman 80')



Senegal-Cabo Verde, 2-0

(Baldé Keita 24' e Moussa Sow 80')



GRUPO E



Classificação:

Classificação:1. Tunísia, 10 pontos/4 jogos2. RD Congo, 7/43. Guiné Conacri, 3/44. Líbia, 3/46.ª jornadaRD Congo-Guiné Conacri, 5 de novembroTunísia-Líbia, 5 de novembro5.ª jornadaGuiné Conacri-Tunísia, sábado (18h00)Líbia-RD Congo, sábado (18h00)4.ª jornada(Hamdou Elhouni 36')(Mbemba 9' e M'Poku 47'; Ben Amor 77' e Badri 79')3.ª jornada(Meriah 18' pen. e Chalali 47'; Bakambu 43')(Keita 8', Camara 23' e Bangoura 90'+3; Sabbou 87' e Zuway 88')2.ª jornada(Khazri 50' p.)(Soumah 23' pen.; Kebano 54' e Bolasie 56')1.ª jornada(Mbokani 6' e 57', Bolingi 45'+2 e Ndombé 69')(Abdennour 58' e Akaichi 80')1. Nigéria, 10 pontos/4 jogos2. Zâmbia, 7/43. Camarões, 3/44. Argélia, 1/46.ª jornadaZâmbia-Camarões, 5 de novembroArgélia-Nigéria, 5 de novembro5.ª jornadaNigéria-Zâmbia, sábado (17h00)Camarões-Argélia, sábado (17h00)4.ª jornada(Patson Daka 67')(Aboubakar 75' pen.; Moses Simon 30')3.ª jornada(Ighalo 29', Obi Mikel 42', Moses 55' e Iheanacho 76')(Mwila 6' e 33' e Mwepu 89'; Brahimi 55')2.ª jornada(Aboubakar 45'+5 pen.; Mbesuma 34')(Moses 25' e 90'+2 e Obi Mikel 42'; Bentaleb 67')1.ª jornada(Mbseuma 71'; Iwobi 32' e Iheanacho 42')(Soudani 7'; Moukandjo 24')1. Costa do Marfim, 7 pontos/4 jogos2. Marrocos, 6/43. Gabão, 5/44. Mali, 2/46.ª jornadaCosta do Marfim-Marrocos, 5 de novembroGabão-Mali, 5 de novembro5.ª jornadaMali-Costa do Marfim, sexta-feira (20h00)Marrocos-Gabão, sábado (20h00)4.ª jornada(Cornet 58'; Méyé Me Ndong 19' e Lemina 29')3.ª jornada(Gradel 53' e Doumbia 77' e 83')(Ziyech 19' pen. e 61', Boutaïb 27', Hakimi 72', Fajr 86' e Mahi 88')2.ª jornada1.ª jornada(Kodjia 26', Coulibaly 31' e Gervinho 34'; Yatabaré 19')1. Burkina Faso, 6 pontos/4 jogos2. Cabo Verde, 6/43. Senegal, 5/44. África do Sul, 4/46.ª jornadaSenegal-África do Sul, 5 de novembroBurkina Faso-Cabo Verde, 5 de novembro5.ª jornadaÁfrica do Sul-Burkina Faso, sábado (14h00)Cabo Verde-Senegal, sábado (18h30)4.ª jornada(Bertrand Traoré 9' e Pape Seydou Ndiaye 89' p.b.; Ismaila Sarr 27' e Sadio Mané 75')(Andile Jali 89'; Garry Rodrigues 52' e 67')3.ª jornada(Nuno Rocha 33' e 38 pen.; Rantie 14')2.ª jornada(Hlatshwayo, 43' pen. e Serero 45'+1; Cheikh N'Doye 76')(B. Diawara 3' e Nakoulma 29')1.ª jornada(Diawara 90'+1; Furman 80')(Baldé Keita 24' e Moussa Sow 80') 1. Egito, 9 pontos/4

2. Uganda, 7/4

3. Gana, 5/4

4. Congo, 1/4



6.ª jornada



Congo-Uganda, 5 de novembro

Gana-Egito, 5 de novembro



5.ª jornada



Uganda-Gana, sábado (14h00)

Egito-Congo, domingo (18h00)



4.ª jornada



Egito-Uganda, 1-0

(Mohamed Salah 6')



Congo-Gana, 1-5

(Illoy-Ayyet 43'; Boakye 23' e 85' e Thomas Partey 26', 45' e 69')



3.ª jornada



Gana-Congo, 1-1

(Thomas Partey 86'; Bifouma 18')



Uganda-Egito, 1-0

(Okwi 51')



2.ª jornada



Uganda-Congo, 1-0

(Farouq Miya 18')



Egito-Gana, 2-0

(Mohamed Salah 43' pen. e Abdalla El Said 81')



1.ª jornada



Gana-Uganda, 0-0



Congo-Egito, 1-2

(Dore 24'; Mohamed Salah 41' e Abdalla El Said 58')



----------------------------------------------------------



2.ª ELIMINATÓRIA 2.ª mão Senegal-Madagáscar, 3-0 (5-2)

(Kouyaté 15', Konaté 53' e Diouf 82') Cabo Verde-Quénia, 2-0 (2-1)

(Héldon 45' e 52') Mali-Botsuana, 2-0 (3-2)

(Diabaté 10' g.p. e Sako 30') Argélia-Tanzânia, 7-0 (9-2)

(Brahimi 1', Ghoulam 23' e 59' g.p., Slimani 49' g.p. e 75', Mahrez 43' e Medjani 72') Burquina Faso-Benim, 2-0 (3-2)

(Pitroipa 17' g.p. e Traore 70') Costa do Marfim-Libéria, 3-0 (4-0)

(Sio 16' e 35' e Seri 64') África do Sul-Angola, 1-0 (4-1)

(Manucho Dinis 69' p.b.) Tunísia-Mauritânia, 2-1 (4-2)

(Ben Youssef 51' e Bguir 84'; Khalil 71') Egito-Chade, 4-0 (4-1)

(Mohamed El Nenny 5', Abdalla El Said 10' e Hassan 36' e 40') Ruanda-Líbia, 1-3 (1-4)

(Tuyisenge 45'+2; Mohammed Mounir 36' e 90' e Mohamed Al Ghanodi 48') Camarões-Níger, 0-0 (3-0) Congo-Etiópia, 2-1 (6-4)

(N'Ganga 48' e Bifouma 58'; Kebede 35') Gana-Ilhas Comores, 2-0 (2-0)

(Mubarak 18' e Jordan Ayew 85') Nigéria-Suazilândia, 2-0 (2-0)

(Simon 51' e Ambrose 87') Guiné Conacri*-Namíbia, 2-0 (1-0)

(Sylla 44' e Keita 80') Zâmbia*-Sudão, 2-0 (1-0)

(Musonda 59' e Kalengo 81') Uganda*-Togo, 3-0 (1-0)

(Massa 4' e Miya 41' e 45'+1) RD Congo*-Burundi, 2-2 (3-2)

(N'Kololo 17' e Bolasie 78' g.p.; Mbokani 28' p.b. e Razak 89' g.p.) Guiné Equatorial-Marrocos*, 1-0 (0-2)

(Rui 14') Gabão*-Moçambique, 1-0 (4-3 g.p.) (0-1)

(Evouna 2') 1.ª mão Etiópia-Congo, 3-4

(Kebede 40', Fikadu 82' e Bekele 90'; Bufouma 42', Ondama, 63', Ndinga 75' e Binguila 81') Tanzânia-Argélia, 2-2

(Maguli 43' e Samatta 55'; Slimani 71' e 75') Botswana-Mali, 2-1

(Gadibolae 15' e Mogorosi 23'; Sow 56') Chade-Egito, 1-0

(N'Douassel 73') Madagáscar-Senegal, 2-2

(Andriatsima 28' e Rakotoarimalala 59'; Diouf 70 e Mané 80') Ilhas Comores-Gana, 0-0 Líbia-Ruanda, 1-0

(Badri 48' g.p.) Angola-África do Sul, 1-3

(Gelson 2'; Rantie 14', Gabuza 21' e Jali 82' g.p.) Níger-Camarões, 0-3

(M'Bia 36', Aboubakar 39' e 40') Libéria-Costa do Marfim, 0-1

(Cyriac 44') Suazilândia-Nigéria, 0-0 Mauritânia-Tunísia, 1-2

(N'Diaye 22'; Khazri 61' e Chikhaoui 68') ?Quénia-Cabo Verde, 1-0

(Michael Olunga 9') Burundi-Rep. Democrática do Congo, 2-3

(Amissi 38' e 83'; Bolasie 5', Mubele 86' e 88') Namíbia-Guiné Conacri, 0-1

(Keita 27') Benim-Burquina Faso, 2-1

(Sességon 45'+3 p.b., Babatounde 84'; Nakoulma 51') Togo-Uganda, 0-1

(Miya 39') Marrocos-Guiné Equatorial, 2-0

(El-Arabi 30' e Bammou 66') Moçambique-Gabão, 1-0

(Hélder Pelembe 54') Sudão-Zâmbia, 0-1

(Walengo 28') 1.ª ELIMINATÓRIA 2.ª mão Botswana-Eritreia, 3-1 (2-0)

(Ngele 15', 79' e Mogorosi 21') Mauritânia-Sudão do Sul, 4-0 (1-1)

(Khalil 4', Bagili 62', Samba 85' e Diakité 90') Guiné-Bissau-Libéria, 1-3 (1-1)

(Ibraime 43'; Jebor 8', 12' e 90') Lesoto-Comores*, 1-1 (0-0)

(Seturumane 17'; M'Changama 71') Madagáscar-Rep. Centro-Africana, 2-2 (3-0)

(Dafé 15' e Andrianantenaina 37 g.p.; Gourrier 7' e Malick 44') Níger-Somália, 4-0 (2-0)

(Cissé 13' e 67' e Maazou 18' e 32') Namíbia-Gâmbia, 2-1 (1-1)

(Stephanus 43' e Somaeb 63'; Dibba 10') Serra Leoa-Chade, 2-1 (0-1)

(Kamara 70' e Sesay 79'; Djimrangar 45'+3) Burundi-Seicheles, 2-0 (1-0)

(Razak 71' g.p. e 81') Maláui-Tanzânia, 1-0 (1-2)

(Banda 43') Etiópia-São Tomé e Príncipe, 3-0 (3-1)

(Fekadu 1', Panomo 48' g.p. e Lokk 75') Quénia-Maurícias, 0-0 (5-2)



Suazilândia-Jibuti, adiado 1.ª mão Somália-Níger, 0-2

(Maazou 58' e 62' g.p.) Jibuti-Suazilândia, 0-6

(Mkhontfo 45', Ndzinisa 62', Phumlani Dlamini 74', Hlatjwako 77', Tsabedze 83' e Lukhele 85') Gâmbia-Namíbia, 1-1

(Savage 78'; Shitembi 64') Seicheles-Burundi, 0-1

(Razak 18') Tanzânia-Maláui, 2-0

(Samatta 19 e Ulimwengu 23') Maurícias-Quénia, 2-5

(Sophie 67' g.p. e Bru 78'; Omolo 19' e 82', Timbe 24', Shakava 50' e Olunga 87') Comores-Lesoto, 0-0 Sudão do Sul-Mauritânia, 1-1

(Pretino 9'; Baguili 5') São Tomé e Príncipe-Etiópia, 1-0

(Luís Leal 87') Libéria-Guiné-Bissau, 1-1

(Jebor 36 g.p.; Anido 63') Rep. Centro-Africana-Madagáscar, 0-3

(Rabeson 27', Rakotoharimalala 39' e Paul 65') Eritreia-Botsuana, 0-2

(Moyana 22' e Mogorosi 64') Chade-Serra Leoa, 1-0

(Djimrangar 47')