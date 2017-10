Continuar a ler

O técnico francês, Didier Deschamps, já tinha prometido "dois grandes particulares de preparação" em novembro, no final da vitória sobre a Bielorrússia (2-1), no encerramento da qualificação.A Alemanha, de Joachim Löw, que em 2014 ergueu, no Brasil, o quarto título mundial da sua história, venceu os 10 jogos no grupo C para se apurar sem dificuldades, enquanto a França terminou a 'poule' A com sete vitórias, dois empates e uma derrota.O último jogo entre as duas seleções ocorreu nas meias-finais do Euro'2016, disputado em França, com os gauleses a levarem a melhor em Marselha sobre os germânicos, graças a um bis de Antoine Griezmann que levou a formação da casa à final, onde viria a perder com Portugal (1-0).