Depois de ter ajudado a Alemanha a carimbar o passaporte para a fase final do Mundial'2018 com o triunfo sobre a Irlanda do Norte, por 3-1, Toni Kroos foi dispensado por Joachim Löw esta sexta-feira, falhando por isso o encontro com o Azerbaijão, no domingo, no encerramento do Grupo C da qualificação europeia.Segundo a federação alemã, o médio deixou o hotel da equipa. "Ele tem de terminar os tratamentos a uma lesão nas costas que o obrigou recentemente a uma paragem no Real Madrid", adiantou o organismo em comunicado.Já o selecionador Joachim Joachim Löw sublinhou a importância de Toni Kroos recuperar bem. "Quando é preciso, podemos sempre contar com ele. Para nós, o essencial é que os jogadores estejam em condições ótimas no próximo ano e estejam bem de saúde até ao final de uma longa e difícil temporada", alertou o técnico alemão.