Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega tinham expressado a intenção de uma organização conjunta do Euro'2024, mas a candidatura oficial acabou por não surgir.



Alemanha e Turquia vão disputar entre si a organização do Campeonato da Europa de futebol de 2024, anunciou esta sexta-feira a UEFA, no dia em que terminou o prazo de entrega das candidaturas.Os dois países foram os únicos a apresentar uma candidatura junto do organismo que rege o futebol europeu, mas a maior surpresa foi a ausência dos países da Escandinávia.

Autor: Lusa