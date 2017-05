Continuar a ler

Além da ausência do guarda-redes Manuel Neuer (Bayern de Munique), por lesão, outros titulares habituais como Sami Khedira (Juventus), Jerôme Boateng (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal) ou Thomas Muller (Bayern), entre outros, foram deixados de fora por Joachim Low, que já tinha afirmado querer explorar novas opções para a seleção enquanto descansava jogadores importantes com vista ao Mundial2018.Na fase de grupos da competição em que Portugal vai competir, na qualidade de vencedor do Euro2016, a Alemanha vai defrontar Austrália, Chile e Camarões.Bernd Leno, Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp.Matthias Ginter, Jonas Hector, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle.Julian Brandt, Emre Can, Kerem Demirbay, Diego Demme, Julian Draxler, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Leroy Sané, Lars Stindl