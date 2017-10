Javier Saviola terminou a carreira de futebolista e trabalha desde setembro nos escalões de formação das seleções de Andorra. O antigo avançado do Benfica vai ser um espectador atento do jogo de amanhã e salientou que a principal dificuldade de Portugal se vai prender com a obtenção do primeiro golo na partida.

"Andorra aposta no jogo físico e Portugal tem jogadores de qualidade para poder ultrapassar esse momento. Vai ser um jogo muito bonito de se ver. Portugal tem de procurar o golo para poder estar tranquilo durante todo o jogo", reiterou à Sport TV, vincando que o jogo da seleção andorrana passará por uma "posição mais baixa no terreno e pelo contra-ataque".

Continuar a ler