Um golo solitário de André Ayew, na conversão de um penálti, aos 32', foi suficiente para o Gana se estrear com uma vitória na CAN'2017, batendo o surpreendente Uganda (1-0) no arranque do Grupo D - esta terça-feira joga-se ainda o Mali-Egito.Ao contrário de outros candidatos ao título - Camarões, Argélia, Costa do Marfim ou Marrocos não conseguiram ganhar na estreia na fase final deste ano, no Gabão -, os finalistas vencidos de 2015 não falharam.Face à boa réplica dos ugandeses - fizeram mesmo mais remates do que os rivais (11 contra 10) -, valeu a eficácia de André Ayew, que registou o 7.º golo em fases finais da CAN, deixando para trás o seu pai, Abedi Pelé, que somou seis.