Acreditamos no passado, acreditemos agora também! Sejamos bem mais de 11 milhões. Dos que estão cá aos que um pouco por todo o mundo transportam a nossa bandeira no coração. Façamos história. Por nós, por vós, por Portugal ! #TudoPorPortugal

A poucas horas da Seleção Nacional subir ao relvado do Estádio da Luz para defrontar a Suíça (19H45) no derradeiro jogo da fase de grupos de qualificação para o Mundial'2018, André Gomes partilhou uma mensagem de ânimo no Instagram."Acreditámos no passado, acreditemos agora também! Sejamos bem mais de 11 milhões. Dos que estão cá aos que um pouco por todo o mundo transportam a nossa bandeira no coração. Façamos história. Por nós, por vós, por Portugal!", escreveu o médio do Barcelona.