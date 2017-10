Continuar a ler

O avançado do AC Milan conseguiu, no entanto, chegar a esta marca mais cedo, aos 21 anos, quando o Rei só marcou o seu 11º ao 23. Este pormenor pode, ainda assim, ser injusto pois agora a Seleção Nacional realiza muito mais jogos do que nos anos 60.André Silva demorou tantos jogos para marcar 11 golos como Peyroteo, estrela do Sporting nos anos 30/40 do século passado. O antigo leão festejou o seu 11º golo com a camisola das quinas contra a França, a 23 de novembro de 1947, numa derrota por 2-4.Ao chegar ao 11º golo tão cedo, André Silva conseguiu ser mais rápido do que os outros ‘monstros goleadores’. Cristiano Ronaldo chegou lá no 30º jogo; Pauleta no 28º; Nuno Gomes no 25º e Figo só ao 55º encontro, isto para citar os cinco jogadores com mais golos na Seleção Nacional.Já em relação à média, o antigo avançado do FC Porto também segue no 2º lugar e neste capítulo até supera o Pantera Negra, só fica mesmo atrás de Peyroteo, líder desse ranking com 0,75. André Silva está com 0,65, à frente de Eusébio (0,64) e de Cristiano Ronaldo (0,54).