Ainda assim, o avançado desvalorizou o facto de ter sido ele a marcar e apontou desde já ao duelo com a Suíça, agendado para terça-feira e decisivo na definição de quem se apura diretamente para a fase final do Mundial'2018. "Marquei, mas já é passado. Já estou a pensar em marcar outro golo. Ainda falta algum tempo para o jogo com a Suíça e vamos preparar-nos", sublinhou.Já em declarações à RTP, o avançado comentou ainda o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado no banco, tendo André Silva a companhia de Bernardo Silva no onze. "Foi normal, jogo bem com todos, estamos habituados a trabalhar juntos. Joguei bem com o Bernardo, depois o míster optou por meter o Ronaldo e deu-nos sorte porque marcámos o primeiro golo graças a ele. O Cristiano Ronaldo é o melhor do Mundo, claro que tinha de fazer a diferença", concluiu.