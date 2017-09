Antes de se juntar à Seleção Nacional, no início da próxima semana, Antunes ainda procurará ajudar o Getafe a conquistar mais um bom resultado na deslocação à Corunha, no sábado, para defrontar o Deportivo, na 7.ª jornada do campeonato espanhol.

A chamada de Antunes, agora nos espanhóis do Getafe, é uma das novidades na lista anunciada esta quinta-feira por Fernando Santos com vista aos jogos da Seleção Nacional com Andorra e Suíça. Um regresso que o lateral esquerdo saúda, depois de um bom início de época na Liga espanhola."Estou muito feliz por poder voltar à Seleção e saber que o meu trabalho aqui em Espanha está sendo visto e valorizado. Espero aproveitar mais esta oportunidade para ajudar o grupo", adiantou Antunes, de 30 anos, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.O lateral português espera dois jogos complicados, frente a Andorra (7 de outubro) e Suíça (três dias depois), na decisão do Grupo B do apuramento para o Mundial'2018, mas mostrou-se confiante. "São dois jogos fundamentais em nossa luta para conquistar uma vaga na Rússia. Mesmo respeitando os adversários, vamos à procura dos seis pontos", garantiu.