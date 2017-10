Com a Seleção Nacional a ultimar os preparativos para o duelo decisivo com a Suíça, agendado para esta terça-feira no Estádio da Luz, o lateral Antunes demonstrou a enorme confiança dos jogadores portugueses na conquista do apuramento direto para o Mundial'2018 - para isso, Portugal terá de vencer os helvéticos, que contam por vitórias os nove jogos realizados até agora."A Suíça conta com um grupo muito forte e está a fazer uma grande campanha na qualificação. Mas estamos a viver um momento excelente. Os jogadores estão muito focados e cientes da responsabilidade de apurar Portugal para a Rússia. E jogando com o apoio dos nossos adeptos, que irão encher o Estádio da Luz, acredito que temos todas as condições para alcançar nosso objetivo", afirmou o esquerdino do Getafe em declarações divulgadas para sua assessoria de imprensa.