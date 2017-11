Um grupo de adeptos, que celebravam a qualificação de Marrocos para o Mundial'2018 , provocou uma série de escaramuças no centro de Bruxelas, obrigando à intervenção da polícia antimotim.A informação foi avançada pela polícia à agência de imprensa belga, explicando que as autoridades recorreram a canhões de água para controlar os cerca de 300 adeptos e depois de um carro ter sido incendiado.Os vídeos publicados nas redes sociais mostraram o bloqueio da polícia em algumas ruas da capital belga, na tentativa de evitar a mobilização de adeptos marroquinos, que festejavam o apuramento para o Mundial'018, na Rússia. De acordo com a agência France Press, a situação acalmou a partir das 20:30.

Autor: Lusa