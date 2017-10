Continuar a ler

Por seu lado, Horacio Cartes disse que "a primeira reunião [organizativa] vai ser realizada na primeira semana de novembro". E apesar de lembrar que "outros países vão querer organizar a prova, o argumento em prol do Uruguai, que vai celebrar os 100 anos, é muito atrativo".



"Se nos derem esta oportunidade, vamos ser grandes anfitriões. Nesta região do mundo, sobra paixão pelo futebol. Ratificamos este compromisso. Vamos ter o apoio da Conmebol. A região merece. O que procuramos não é só dar lugar à paixão que compartilhamos. Estamos sempre em busca novos projetos. Vamos fazer um grande Mundial", referiu ainda Mauricio Macri, confirmando a participação da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em todo o processo.



Refira-se que a conferência de imprensa de apresentação da candidatura conjunta dos três países foi realizada no Salão Branco da Casa Rosada, sede do governo argentino, e contou com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que está em Buenos Aires para várias reuniões ao mais alto nível com os diversos chefes de estado.



Recorde-se que a primeira edição dos Campeonatos do Mundo de futebol realizou-se no Uruguai, em 1930, acabando por ser a equipa da casa a sagrar-se campeã, depois de ter batido a vizinha Argentina na final, por 4-2.