A Argentina, com o benfiquista Salvio a titular, venceu a Rússia, por 1-0, num particular que decorreu em Moscovo e que serviu para inaugurar o reconstruído Estádio Luzhniki, palco da final do Mundial'2018.O avançado Sergio Agüero, aos 86 minutos de cabeça, fez o único golo da partida, num jogo em que Salvio entrou de início do lado dos sul-americanos e foi substituído aos 78'.Este foi o primeiro jogo realizado no novo Estádio Luzhniki, que tem capacidade para 81 mil pessoas e custou cerca de 350 milhões de euros. O recinto original foi construído em 1954, mas foi parcialmente demolido em 2013.

Autor: Lusa