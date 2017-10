Numa altura em que a seleção está numa posição bastante delicada em relação ao apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano, na Rússia, há alguns argentinos que estão a torcer para que a alviceleste fique… fora da competição. Não, não se trata de algum tipo de antipatriotismo, nem de nenhum movimento contra Lionel Messi e companhia, mas sim da esperança de um determinado grupo de consumidores de poder vir a lucrar com o fracasso do conjunto orientado por Jorge Sampaoli.

A explicação é simples: no passado mês de agosto, a Noblex, uma empresa de equipamentos eletrónicos, levou a cabo uma campanha de promoção em que prometia a todas as pessoas que adquirissem televisores do modelo 4K de 50 polegadas, entre os dias 24 e 31 desse mesmo mês, a devolução do valor total, caso a Argentina não conseguisse garantir a qualificação para o Mundial’2018. Ora, a arrojada iniciativa acabou por ser um sucesso e ainda antes do encontro com o Uruguai, a 31 de agosto, as 300 unidades disponíveis para a promoção já tinham... esgotado.

Continuar a ler

Perante a difícil situação da alviceleste nesta fase de apuramento, a empresa já está a preparar o processo de devolução do investimento aos compradores. Recorde-se que a Argentina está obrigada a vencer o Equador na última jornada para, pelo menos, assegurar a presença no playoff.

Autor: Fábio Aguiar