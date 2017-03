Continuar a ler

"O continente asiático, dado que é o maior do mundo, merece um aumento das vagas para o Mundial'2026, dado ainda o crescente desenvolvimento económico e popularidade que o futebol tem despertado", disse Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa à agência France-Presse.A decisão da FIFA de alargar o Mundial de 32 para 48 países, ainda de acordo com o dirigente, "irá permitir a algumas seleções nacionais atingirem pela primeira vez a fase final e isso irá contribuir para o desenvolvimento da modalidade à escala global"."Nós já expressámos junto da FIFA o nosso total apoio à decisão de aumentar para 48 o número de seleções no Mundial de 2026, dada a importância estratégica de tal decisão no desenvolvimento de diferentes aspetos do futebol", acrescentou o dirigente.O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, também já anunciou que vai pedir à FIFA que a Europa tenha direito, pelo menos, a 16 lugares com entrada direta no Mundial de 2026No Mundial2014, realizado no Brasil, ganho pela Alemanha, participaram 32 seleções, 13 das quais apuradas diretamente pela fase de qualificação realizada sobe a égide da UEFA."Acho realista pedir 16 vagas", considerou Aleksander Ceferin, acrescentando que pretende ainda que a FIFA crie condições para integrar cada uma das seleções europeias em grupos diferentes.