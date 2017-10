PLAYOFF (vencedor apura-se para outro playoff com o 4.º classificado da Concacaf)



1.ª mão



(Omar Al Somah 85' pen.; Robbie Kruse 40')



2.ª mão



Austrália-Síria, terça-feira (10h00)



3.ª FASE DE APURAMENTO (apuram-se os dois primeiros de cada grupo; os terceiros classificados jogam entre si para decidir quem vai a um playoff)



GRUPO A



Classificação



1.º Irão, 22 pontos/10 jogos

2.º Coreia do Sul, 15/10

3.º Síria, 13/10

4.º Usbequistão, 13/10

5.º China, 12/10

6.º Qatar, 7/10



10.ª jornada



Qatar-China, 1-2

(Akram Afif 47'; Xiao Zhi 74' e Wu Lei 83')



Irão-Síria, 2-2

(Sardar Azmoun 45' e 64'; Tamer Haj Mohamad 13' e Omar Al Somah 90'+3)



Usbequistão-Coreia do Sul, 0-0



9.ª jornada



Síria-Qatar, 3-1

(Omar Khribin 7' e 54' e Mahmoud Al Mawas 90'+5; Ali Assadalla 35')



China-Usbequistão, 1-0

(Gao Lin 84' pen.)



Coreia do Sul-Irão, 0-0



8.ª jornada



Qatar-Coreia do Sul, 3-2

(Hassan Khalid 25' e 74' e Akram Afif 51'; Sung-Yeung Ki 62' e Hee-Chan Hwang 70')



Síria-China, 2-2

(Mahmoud Al Mawas 12' e Ahmad Al Salih 90'+3; Gao Lin 68' pen. e Wu Xi 75')



Irão-Usbequistão, 2-0

(Azmoun 23' e Taremi 88')



7.ª jornada



Coreia do Sul-Síria, 1-0

(Hong Jeong-ho 4')



Irão-China, 1-0

(Taremi 46')



Usbequistão-Qatar, 1-0

(Akhmedov 66')



6.ª jornada



Qatar-Irão, 0-1

(Mehdi Taremi 52')



China-Coreia do Sul, 1-0

(Yu Dabao 34')



Síria-Usbequistão, 1-0

(Omar Khribin 90' pen.)



5.ª jornada



China-Qatar, 0-0



Síria-Irão, 0-0



Coreia do Sul-Usbequistão, 2-1

(Tae-Hee Nam 67' e Ja-Cheol Koo 85'; Bikmaev 25')



4.ª jornada



Usbequistão-China, 2-0

(Bikmaev 50' e Shukurov 85')



Irão-Coreia do Sul, 1-0

(Azmoun 25')



Qatar-Síria, 1-0

(Hassan Khalid 37' pen.)



3.ª jornada



Coreia do Sul-Qatar, 3-2

(Sung-Yeung Ki 11', Dong-Won 55' e Heung-Min 58'; Khalid 16' pen. e Soria 45')



China-Síria, 0-1

(Ak Mawas 54')



Uzbequistão-Irão, 0-1

(Hosseini 27')



2.ª jornada



China-Irão, 0-0



Síria-Coreia do Sul, 0-0



Qatar-Uzbequistão, 0-1

(Krimets 86')



1.ª jornada



Coreia do Sul-China, 3-2

(Zheng Zhi 21' p.b., Chung-Yong Lee 63' e Ja-Cheol Koo 66'; Yu Hai 74' e Hao Junmin 77)



Uzbequistão-Síria, 1-0

(Geynrikh 73')



Irão-Qatar, 2-0

(Ghoochannejhad 90'+4 e Jahanbakhsh, 90'+11)



GRUPO B



Classificação



1.º Japão, 20 pontos/10 jogos

2.º Arábia Saudita, 19/10

3.º Austrália, 19/10

4.º Emirados Árabes Unidos, 13/10

5.º Iraque, 11/10

6.º Tailândia, 2/10



10.ª jornada



Arábia Saudita-Japão, 1-0

(Fahad Al Muwallad 63')



Austrália-Tailândia, 2-1

(Juric 69' e Leckie 86'; Anan 82')



Iraque-Emirados Árabes Unidos, 1-0

(Aymen Hussein 29')



9.ª jornada



Japão-Austrália, 2-0

(Asano 41' e Ideguchi 82')



Emirados Árabes Unidos-Arábia Saudita, 2-1

(Ali Ahmed Mabkhout 21' e Ahmed Khalil 60'; Nawaf Al Abid 20' pen.)



Tailândia-Iraque, 1-2

(Ahmad Ibrahim Khalaf 63' p.b.; Justin Meram 34' e Saad Abdulameer 85' pen.)



8.ª jornada



Tailândia-Emirados, 1-1

(Tossakai 69'; Ali Ahmed Mabkhout 90'+3)



Iraque-Japão, 1-1

(Mahdi Kamil 72'; Yuya Osako 8')



Austrália-Arábia Saudita, 3-2

(Tomi Juric 7' e 36' e Tom Rogic 64'; Salem Al Dawsari 23' e Mohammad Al Sahlawi 45')



7.ª jornada



Austrália-Emirados Árabes Unidos, 2-0

(Jackson Irvine 6' e Mathew Leckie 78'



Japão-Tailândia, 4-0

(Kagawa 8', Okazaki 19', Kubo 57' e Yoshida 83')



Arábia Saudita-Iraque, 1-0

(Yehya Al Shehri 53')



6.ª jornada



Emirados Árabes Unidos-Japão, 0-2

(Kubo 13' e Konno 51')



Iraque-Austrália, 1-1

(Ahmed Yasin 76'; Leckie 39')



Tailândia-Arábia Saudita, 0-3

(Mohammad Al Sahlawi 26', Kesarat 84' p.b. e Salman Al Moasher 90')



5.ª jornada



Japão-Arábia Saudita, 2-1

(Kiyotake 45' pen. e Haraguchi 80'; Omar Hawsawi 90')



Tailândia-Austrália, 2-2

(Teerasil Dangda 20' e 57'; Mile Jedinak 9' pen. e 65' pen.)



Emirados Árabes Unidos-Iraque, 2-0

(Ahmed Khalil 26' e Ismaeil Matar 90'+3)



4.ª jornada



Austrália-Japão, 1-1

(Mile Jedinak 52' pen.; Haraguchi 5')



Iraque-Tailândia, 4-0

(Mohannad Abdulraheem 7', 25', 87' e 90'+4)



Arábia Saudita-Emirados Árabes Unidos, 3-0

(Fahad Al Muwallad 73', Nawaf Al Abid 79' e Yehya Al Shehri 90'+1)



3.ª jornada



Japão-Iraque, 2-1

(Haraguchi 25' e Yamaguchi 90'+5; Abdulameer 60')



Emirados Árabes Unidos-Tailândia, 3-1

(Mabkhout 14' e 47' e Khalil 90'+3; Chanabut 65')



Arábia Saudita-Austrália, 2-2

(Jassim 5' e Shamrani 79'; Sainsbury 45' e Juric 71')



2.ª jornada



Iraque-Árabia Saudita, 1-2

(Abdulraheem 18'; Al Abib 81' p. e 88' p.)



Tailândia-Japão, 0-2

(Haraguchi 19' e Asano 75')



Emirados Árabes Unidos-Austrália, 0-1

(Cahill 75')



1.ª jornada



Austrália-Iraque, 2-0

(Luongo 58' e Juric 65')



Japão-Emirados Árabes Unidos, 1-2

(Konda 11'; Khalil 20' e 54' pen.)



Árabia Saudita-Tailândia, 1-0

(Al Abib 84' pen.)



10.ª jornada



Palestina-Timor-Leste, 7-0

(Jaka Ihbeisheh 2', Jonathan Cantillana 18' e 66', Yashir Pinto 32' e 39', Ahmed Awad 78' e Abdallatif Al Bahdari 90')



Emirados Árabes Unidos-Arábia Saudita, 1-1

(Omar Abdulrahman 52'; Taisir Al Jassim 24')



9.ª jornada



Emirados Árabes Unidos-Palestina, 2-0

(Ismaeel Al Hamadi 32' e Ahmed Khalil 60' pen.)



Arábia Saudita-Malásia, 2-0

(Mohammad Al Sahlawi 50' e Taisir Al Jassim 74') 8.ª jornada Timor Leste-Arábia Saudita, 0-10

(Al Sahlawi 29' pen., 42', 54' pen., 70' e 89', Al Nakhli 34', Al Shehri 35', Al Jassim 85', Hazazi 90' e Al Muwallad 90'+2) Malásia-Emirados Árabes Unidos, 1-2

(Baddrol 59'; Abdulrahman 22' e Khalil 53') 7.ª jornada Emirados Árabes Unidos-Timor Leste, 8-0

(Mabkhout 15' e 19', Khalil 43', 53' pen., 56' e 57', Mousa 54' e Al-Hashmi 87') Palestina-Malásia, 6-0

(Zorrilla 37', Nahyeh 38', 45' e 58', Seyam 88' e Ihbeisheh 90'+1) 6.ª jornada Palestina-Arábia Saudita, 0-0 Timor Leste-Malásia, 0-1

(Amri Yahyah 10') 5.ª jornada Arábia Saudita-Emirados Árabes Unidos, 2-1

(Al Sahlawi 45' e 90'; Khalil 18') Timor-Leste-Palestina, 1-1

(Ramon 54'; Nayea 90'+2) 4.ª jornada Malásia-Arábia Saudita, 0-3 (vitória administrativa) Palestina-Emirados Árabes Unidos, 0-0 3.ª jornada Arábia Saudita-Timor-Leste, 7-0

(Shehri 3', Sahlawi 26' e 71', Faraj 30', Jassim 32' e Muwallad 74') EAU-Malásia, 10-0

(Salem 17', Mabkhout 23', 34', 40' e 75', Khalil 24', 30', 70' e 78' e Abdualla 26') 2.ª jornada Timor-Leste-Emirados Árabes Unidos, 0-1

(Abdulrahman 80') Malásia-Palestina, 0-6

(Al Battat 9', Maraaba 23' e 75', Seyam 41' e 85' e Khader Youssef 63') 1.ª jornada Malásia-Timor-Leste, 1-1

(Safee 34'; Ramon 90'+3) Arábia Saudita-Palestina, 3-2

(Al-Shehri 6' e Al-Sahlawi 46' e 90'+4; Tamburrini 51' e Jadue 90'+1) Classificação 1.º Arábia Saudita, 20 pontos/8 jogos

2.º Emirados Árabes Unidos, 17/8

3.º Palestina, 12/8

4.º Malásia, 4/8

5.º Timor-Leste, 2/8 GRUPO B



10.ª jornada



Austrália-Jordânia, 5-1

(Cahill 24' e 44', Mooy 39', Rogic 53' e Luongo 69'; Abdallah Deeb Salim 90')



Tajiquistão-Quirguistão, 0-1

(Lux 19')



9.ª jornada



Austrália-Tajiquistão, 7-0

(Luongo 2', Jedinak 13' g.p., Milligan 57' g.p., Burns 67' e 88' e Rogic 70' e 72')



Jordânia-Bangladesh, 8-0

(Hamza Al Dardoor 7', 23' e 40', Abdallah Deeb Salim 29' g.p. Yousef Al Rawashdeh 32', Baha' Faisal 63', Yousef Al Naber 82' e Ahmed Samir 90' g.p.) 8.ª jornada Quirguistão-Jordânia, 1-0

(Zemlianukhin 48') Bangladesh-Austrália, 0-4

(Cahill 6', 32' e 37', 43') 7.ª jornada Austrália-Quirguistão, 3-0

(Jedinak 40', Cahill 50' e Amirov 69' p.b.) Tajiquistão-Bangladesh, 5-0

(Dzhalilov 16', 26', 59' e 73', Nazarov 51' p.b.) 6.ª jornada Jordânia-Tajiquistão, 3-0

(Al Daradreh 65', 90' e Abdel Fattah 67') Quirguistão-Bangladesh, 2-0

(Lux 27' e Amirov 89') 5.ª jornada Jordânia-Austrália, 2-0

(Fattah 47' e Darareh 85') Quirguistão-Tajiquistão, 2-2

(Duyshobekov 8' e Zemlianukhin 90'+4; D. Dzhalilov 65' e F. Vasiev 73') 4.ª jornada Bangladesh-Jordânia, 0-4

(Abdallah Deeb Salim 14' e 56' g.p., Monther Abu Amara 33' e Yasen Al Bakhet 58') Tajiquistão-Austrália, 0-3

(Milligan 58' e Tim Cahill 75' e 90') 3.ª jornada Jordânia-Quirguistão, 0-0 Austrália-Bangladesh, 5-0

(Leckie 6', Rogic 20', Barman 20' p.b., Burns 29' e Mooy 61) 2.ª jornada Bangladesh-Tajiquistão, 1-1

(Bswas 50'; Fatkhuloev 88') Quirguistão-Austrália, 1-2

(Baimatov 90'+2; Jedinak 2' e Oar 67') 1.ª jornada Bangladesh-Quirguistão, 1-3

(Kichin 32' p.b.; Zemlianukhin 8' e 41' e Bernhardt 29' g.p.) Tajiquistão-Jordânia, 1-3

(Dzhalilov 66'; Abdel-Fattah 29', 63' e 88') Classificação 1.º Austrália, 21 pontos/8 jogos

2.º Jordânia, 16/8

3.º Quirguistão, 14/8

4.º Tajiquistão, 5/8

5.º Bangladesh, 1/8 GRUPO C



10.ª jornada



China-Qatar, 2-0

(Huang Bowen 58' e Wu Lei 89')



Maldivas-Butão, 4-2

(Assadhulla Abdulla 37', Ali Ashfaq (PG) 82' e 90', Hassan 88'; C. Gyeltshen 7', Tshering Dorji49')



9.ª jornada



China-Maldivas, 4-0

(Jiang Ning 3', 84' e 90' e Yang Xu 11')



Qatar-Hong Kong, 2-0

(Hassan Khalid 20' e Sebastián Soria 87') 8.ª jornada Botão-Qatar, 0-3

(Muntari 22', Khalid 35' e 90') Hong Kong-China, 0-0 7.ª jornada Madivas-Hong Kong, 0-1

(Paulinho 14' p.b.) China-Butão, 12-0

(Fang 10', Yang Xu 13', 21' p.b., 37' e 52', Yu Dabao 16' e 39', Hanchao 34' e 72', Yongpo 66' e 81', Xizhe 88') 6.ª jornada Butão-Hong Kong, 0-1

(Siu Ki 89') Qatar-Maldivas, 4-0

(Kjoukhi 28' e 71', Kasola 69' e Musa 90'+2) 5.ª jornada Butão-Maldivas, 3-4

(Dorji 85', Gyeltshen 88' e Basnet 90'+1; Nashid 11', Ashfaq 23', 33' e 57') Qatar-China, 1-0

(Boudiaff 22') 4.ª jornada Maldivas-China, 0-3

(Yu Dabao 8' e 57' e Zhang Linpeng 66') Hong Kong-Qatar, 2-3

(Bai He 87' e Karikari Godfred 90'; Karim Boudiaf 22', Abdelkarim Hassan 62' e Mohammed Musa 84') 3.ª jornada China-Hong Kong, 0-0 Qatar-Butão, 15-0

(Musa 8' e 29', Kasola 19', Assadalla 20', 45'+1 e 63', Khalid 26' e 87', Muntari 39', 42' e 49', Afif 57', Khoukhi 61' e 69' e Mohammad 75') 2.ª jornada Butão-China, 0-6

(Yang Xu 45'+2, 60' e 76', Wu Lei 55' e Yu Dabao 67' e 83') Hong Kong-Maldivas, 2-0

(Deshuai 63' e Ka Wai 68') 1.ª jornada Hong Kong-Butão, 7-0

(McKee 19' e 57', Chris 23', Lo Kwan Yee 30', Ju Yingzhi 42', Lam Ka Wai 49' g.p. e Godfred 67') Maldivas-Qatar, 0-1

(Maqsoud 90'+9) Classificação 1.º Qatar, 21 pontos/8 jogos

2.º China, 17/8

3.º Hong Kong, 14/8

4.º Maldivas, 6/8

5.º Butão, 0/7 Grupo D



10.ª jornada



Índia-Turquemenistão, 1-2

(Jhingan 27'; Amanow 49' e Ataýew 70')



Irão-Omã, 2-0

(Azmoun 16' e 23')



9.ª jornada



Irão-Índia, 4-0

(Hajsafi 33' g.p. e 66' g.p., Azmoun 61' e Jahanbakhsh 78')



Omã-Guam, 1-0

(Ahmed Mubarak 53') 8.ª jornada Guam-Irão, 0-6

(Taremi 12' e 63', Kamyabinia 30', Rezaei 49', Shojaei 51' p.b. e Ansarifard 53') Turquemenistão-Omã, 2-1

(Geworkyan 40' e Muhadow 67'; Al Ghassani 70') 7.ª jornada Índia-Guam, 1-0

(Singh 10') Irão-Turquemenistão, 3-1

(Morteza Pouraliganji 6', Saeid Ezatolahi 64' e Dejagah 83' g.p.; Mekan Saparov 62') 6.ª jornada Turquemenistão-Guam, 1-0

(Abylow 16') Omã-Índia, 3-0

(Mubarak 55' e Al Muqbali 67' e 84') 5.ª jornada Turquemenistão-Índia, 2-1

(Abylow 8' e Amanow 60'; Lalpekhlua 28') Omã-Irão, 1-1

(Suhail 52'; Hosseini 72') 4.ª jornada Guam-Omã, 0-0 Índia-Irão, 0-3

(Azmoun 29', Teymourian 47' e Taremi 51') 3.ª jornada Irão-Guam, 6-0

(Amiri 10' g.p., Taremi 32' e 66', Azmun 35' e 42' e Torabi 90') Omã-Turquemenistão, 3-1

(Saleh 8', Saparow 12 p.b. e Hosani 59'; Amanow 84') 2.ª jornada Guam-Índia, 2-1

(McDonald 38' e Nicklaw 62'; Chhetri 90'+3) Turquemenistão-Irão, 1-1

(Mingazov 45'+2; Azmoun 4') 1.ª jornada Guam-Turquemenistão, 1-0

(Annaorazow 14' p.b.) Índia-Omã, 1-2

(Chhetri 26'; Said 1' e Al-Hosni 40' g.p.) Classificação 1.º Irão, 20 pontos/8 jogos

2.º Omã, 14/8

3.º Turquemenistão, 13/8

4.º Guam, 7/8

5.º Índia, 3/8 Grupo E



10.ª Jornada



Afeganistão-Singapura, 2-1

(Khaibar Amani 39' , Mohamed Joseph Shirdel 79'; Nawaz 89')



Japão-Síria, 5-0

(Hamdi Al Masri (OG) 17', S. Kagawa 66' e 90', K. Honda 86', G. Haraguchi 90')



9.ª jornada



Japão-Afeganistão, 5-0

(Okazaki 43', Kiyotake 59', Mohammad Sharif 63' p.b., Yoshida 74' e Kanazaki 78')



Síria-Camboja, 6-0

(Omar Khribin 7' e 19', Ahmad Kalasi 57', Abdelrazaq Al Hussain 70' e 80' e Sanharib Malki 84') 8.ª jornada Singapura-Síria, 1-2

(Baharudin 89' p.b.; Khribin 21' e 90'+3) Cambodja-Japão, 0-2

(Laboravy p.b. 51' e Honda 90') 7.ª jornada Singapura-Japão, 0-3

(Kanazaki 20', Honda 26' e Yoshida 88') Afeganistão-Camboja, 3-0

(Zazai 44', Amiri 72' e Amani 90'+4) 6.ª jornada Síria-Afeganistão, 5-2

(Omari 9', 21', 83', Al Mawas 32' e 90'; Amiri 44' e Shayesteh 78') Singapura-Cambodja, 2-1

(Ramli 16' e Nawaz 47'; Suhana 65') 5.ª jornada Singapura-Afeganistão, 1-0

(Kamal 72') Síria-Japão, 0-3

(Honda 55' g.p., Okazaki 70' e Usami 88') 4.ª jornada Cambodja-Síria, 0-6

(Omar Khribin 29' e 39', Sanharib Malki 31', Mahmoud Al Mawas 45', Omar Al Midani 50' e Osama Omari 81') Afeganistão-Japão, 0-6

(Kagawa 10' e 50', Morishige 35', Okazaki 57' e 60' e Honda 74') 3.ª jornada Japão-Cambodja, 3-0

(Honda 29', Yoshida 50' e Kagawa 61') Síria-Singapura, 1-0

(Jafal 60') 2.ª jornada Japão-Singapura, 0-0 Cambodja-Afeganistão, 0-1

(Zazai 86') 1.ª jornada Cambodja-Singapura, 0-4

(Khairul 9', Safuwan 21' e 35' e Fazrul 55') Afeganistão-Síria, 0-6

(Rafe 19' e 35', Ajan 42', Al Hussain 70', Malki 75' e Khribin 90'+4 g.p.) Classificação 1.º Japão, 22 pontos/8 jogos

2.º Síria, 18/8

3.ª Singapura, 10/8

4.º Afeganistão, 9/8

5.º Cambodja, 0/8 Grupo F



10.ª jornada



Iraque-Vietname, 1-0

(Mohannad Abdulraheem 45')



9.ª jornada



Vietname-Taiwan, 4-1

(Lê Công Vinh 8', Nguy?n Van Toàn 29' e 42' e Lê Công Vinh 90'; Wu Chun-ching 7')



Iraque-Tailândia, 2-2

(Mahdi Kamil 67' e Narmwiset 90' p.b.; Tossakai 39' e Kraisorn 86') 8.ª jornada Taiwan-Iraque, 0-2

(Ismail 19' e Mahmoud 85') 7.ª jornada Tailândia-Taiwan, 4-2

(Dangda 41', Anan 52', Kraisorn 72' e Chanabut 74'; Yan 3' e Hung 65') 6.ª jornada Vietname-Tailândia, 0-3

(Thawikan 29', Thành 57 p.b. e Bunmathan 70') 5.ª jornada Vietname-Iraque, 1-1

(Vinh 25'; Mahmoud 90'+7) 4.ª jornada Taiwan-Vietname, 1-2

(Wu Chun-ching 82'; Dinh Tien Thành 53' e Tran Phi Son 90'+2) Tailândia-Iraque, 2-2

(Bunmathan g.p. 80' e Tossakai 83'; Justin Meram 34' e Younis Mahmoud 49') 3.ª jornada Iraque-Taiwan, 5-1

(Adnan 37', Husni 59, Yasin 8', Mahmoud 89' e Meram 90'+1 g.p.; Chih-Hao 87') 2.ª jornada Taiwan-Tailândia, 0-2

(Dangda 21' e 39') 1.ª jornada Tailândia-Vietname, 1-0

(Pokklaw 80') Classificação 1.º Tailândia, 14 pontos/6 jogos

2.º Iraque, 12/6

3.º Vietname, 7/6

4.º Taiwan, 0/6 Indonésia desqualificada Grupo G



10ª jornada



Coreia do Sul-Kuwati (Adiado)



Líbano-Myanmar, 1-1

(Hilal El-Helwe 88'; Aung Thu 73')





9.ª jornada



Coreia do Sul-Líbano, 1-0

(Jung-Hyub Lee 90')



Kuwait-Laos, adiado 8.ª jornada Laos-Coreia do Sul, 0-5

(Sung-Yong Ki 3' g.p. e 33', Heung-Min Son 35' e 67' e Suk 44') Myanmar-Kuwait, 3-0 (decisão FIFA) 7.ª jornada Coreia do Sul-Myanmar, 4-0

(Lee 18', Koo 30', Jan 82' e Nam 86') Líbano-Laos, 7-0

(Mohamad 27', Antar 34', Chaito 36' e 90'+1, Haman 42', Maatouk 59', Oumari 88') 6.ª jornada Kuwait-Líbano, 0-0 Myanmar-Laos, 3-1

(Mang 13', Ko Ko 32' e Thu 50') 5.ª jornada Myanmar-Líbano, 0-2

(Maatouk 28' e Atwi 90'+3) Kuwait-Coreia do Sul, 0-1

(Koo 12') 4.ª jornada Laos-Kuwait, 0-2

(Youssef Nasser 31' e Bader Al Mutawa 84' g.p.) Líbano-Coreia do Sul, 0-3

(Hyun-Soo Jang 23', Ja-Cheol Koo 25' e chang-Hoon Kwon 60') 3.ª jornada Coreia do Sul-Laos, 8-0

(Chung-Yong Lee 10', Heung-Min Son 12', 74', 90', Chang-Hoon Kwon 30', 75', Hyun-Jun Suk 58' e Jae-Sung Lee 90') Kuwait-Myanmar, 9-0

(Nasser 10' e 18', Maqseed 12', Harbi 46', Tun 56' p.b., Misha'an 61' e Mutawa 69' g.p., 88' e 90'+3) 2.ª jornada Laos-Líbano, 0-2

(Ghaddar 6' e Shamsin 78') Myanmar-Coreia do Sul, 0-2

(Jae-Sung 35' e Heung-Min 67') 1.ª jornada Laos-Myanmar, 2-2

(Sayavutthi 81' g.p. e 83'; Zaw Min Tun 41' e Kyaw Zayar Win 85') Líbano-Kuwait, 0-1

(Nasser 86') Classificação 1.º Coreia do Sul, 21 pontos/7 jogos

2.º Líbano, 11/8

3.º Kuwait, 10/6

4.º Myanmar, 8/8

5.º Laos, 1/7 Grupo H



10.ª jornada



Filipinas-Coreia do Norte, 3-2

(M. Bahadoran 44', M. Ott 86', Ramsay 90'; Kyong-Jin So 45', Hyok-Chol Ri 48')



Usbequistão-Bahrain, 1-0

(S. Rashidov 50')





9.ª jornada



Usbequistão-Filipinas, 1-0

(Ismailov 59')



Bahrain-Iémen, 3-0

(Ismaeel Abdulatif 32' g.p., Abdulwahab Al Malood 64' e Mohamed Al Romaihi 90') 8.ª jornada Coreia do Norte-Bahrain, 2-0

(Kwang Ryong 45'+2 e Jong 90'+3) Iémen-Usbequistão, 1-3

(Ahmed Al Sarori 90'+2; Haydarov 7', Djeparov 31' e Andreev 50') 7.ª jornada Filipinas-Iémen, 0-1

(Sarori 81') Usbequistão-Coreia do Norte, 3-1

(Sergeev 25', Geynrikh 65' e Akhmedov 87'; Ri 2') 6.ª jornada Coreia do Norte-Iémen, 1-0

(Il Gwan 12 g.p.) Bahrain-Filipinas, 2-0

(Latif 53' e Hussain 61') 5.ª jornada Coreia do Norte-Filipinas, 0-0 Bahrain-Usbequistão, 0-4

(Sergeev 52', Akhmedov 56', Rashidov 66' e Shomurodov 90'+5) 4.ª jornada Filipinas-Usbequistão, 1-5

(Schröck 68'; Akhmedov 1', Rashidov 14' e 90' e Sergeev 43' e 80') Iémen-Bahrain, 0-4

(Husain Ali Baba 30' g.p., Sami Al Husaini 45'+1, Abdulla Omar 65' e Sayed Adnan 77') 3.ª jornada Bahrain-Coreia do Norte, 0-1

(Il-Gwan 42') Usbequistão-Iémen, 1-0

(Geynrikh 51') 2.ª jornada Coreia do Norte-Usbequistão, 4-2

(Kwang-Ryong 4', Kuk-Chol 16' e 36' e Hyok-Chol 34') Iémen-Filipinas, 0-2

(Bahadoran 52' e Ramsay 74') 1.ª jornada Filipinas-Bahrain, 2-1

(Bahadoran 50' e Patiño 60'; Al-Malood 90'+3) Iémen-Coreia do Norte, 0-1

(So Hyon-uk 71') Classificação 1.º Usbequistão, 21 pontos/8 jogos

2.º Coreia do Norte, 16/8

3.º Filipinas, 10/8

4.º Bahrain, 9/8

5.º Iémen, 3/8 1.ª ELIMINATÓRIA Timor-Leste-Mongólia, 5-1 1.ª mão: Timor-Leste-Mongólia, 4-1

(Chiquito 4' e 7', Rodrigo 84' e Jairo Neto 85'; Erkhembayar 87') 2.ª mão: Mongólia-Timor-Leste, 0-1

(Patrick 9') Equipa apurada: Timor-Leste Cambodja-Macau, 4-1 1.ª mão: Cambodja-Macau, 3-0

(Chan Vathanaka 64' e 81' e Khuon Laboravy 90'+4) 2.ª mão: Macau-Cambodja, 1-1

(Leong 52'; Bin 28') Equipa apurada: Cambodja Sri Lanka-Butão, 1-3 1.ª mão: Sri Lanka-Butão, 0-1

(Tshering Dorji 86') 2.ª mão: Butão-Sri Lanka, 2-1

(Gyeltshen 5' e 90'; Zarwan 34') Equipa apurada: Butão China Taipé-Brunei, 2-1 1.ª mão: China Taipé-Brunei, 0-1

(Adi Said 36') 2.ª mão: Brunei-China Taipé, 0-2

(Wang 37' e Chu 56') Equipa apurada: China Taipé Índia-Nepal, 2-0 1.ª mão: Índia-Nepal, 2-0

(Sunil Chhetri 53' e 71') 2.ª mão: Nepal-Índia, 0-0 Equipa apurada: Índia Iémen-Paquistão, 3-1 1.ª mão: Iémen-Paquistão, 3-1

(Abdulwasea Al Matari 3', Mohammed Boqshan 56' e Ala'a Al Sasi 69'; Hassan Bashir 67 g.p.) 2.ª mão: Paquistão-Iémen, adiado