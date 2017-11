A reação de Haris Seferovic aos assobios dos adeptos no momento da sua substituição diante da Irlanda do Norte continua a dar que falar na Suíça. De tal forma que até o ministo dos Desportos do país já se prounciou sobre o assunto que envolve o avançado do Benfica.

"Os assobios a Seferovic são vergonhosos", disse Guy Parmelin. "A equipa fez uma grande qualificação e apurou-se para o Mundial. Os jogadores merecem mais respeito pelas suas exibições", justificou o governante.

O ministo, de 58 anos, esteve em Basileia para o encontro da segunda mão do playoff, que terminou 0-0 e deu o passaporte à Suíça para o Campeonato do Mundo. "Acho que envelheci um ano durante o jogo", brincou, apontando já uma meta para a prova que vai decorrer na Rússia. "Confio muito na equipa, tem muito potencial. Estou a contar com um lugar aos quartos de final, mas tenho esperanças de obter ainda melhor. O dia 15 de julho de 2018 [dia da final] já está reservado na minha agenda", garantiu Parmelin.

Autor: Sérgio Krithinas