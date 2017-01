A seleção do Gana, orientada pelo israelita Avram Grant, fechou a fase de grupos da CAN 2017, com seis pontos (somando duas vitórias e uma derrota), e qualificou-se para os quartos-de-final da prova, onde defronta amanhã a República Democrática do Congo. Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto, falou com Record e afirmou não estar surpreendido com a qualificação da equipa das Águias Pretas. "Não foi uma surpresa terminar no segundo lugar. Nós atingimos o primeiro objetivo que era alcançar o apuramento, depois pouco importava se ficássemos na liderança do grupo ou não."

Com a ausência por lesão do capitão Asamoah Gyan, de 31 anos, as atenções estão agora viradas para Atsu, que pretende encarar a caminhada até à final, jogo a jogo, apontando agora ao encontro com a seleção da RD Congo. "Vai ser um jogo diferente. Vamos tentar ganhar e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Queremos chegar às meias-finais, algo que é habitual para o Gana", atirou o jogador de 25 anos que representou o FC Porto entre 2011 e 2013.

Coroado como o melhor jogador da edição da CAN de 2015, a prioridade do extremo-direito parece ser agora outra, vincando a importância de vencer um troféu coletivo: "Há muitos talentos neste CAN. Arrecadar um troféu individual não é o mais importante para mim. O que quero mesmo é levantar o troféu de campeão africano."

Autor: Marco Martins