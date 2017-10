O estádio do Bósnia-Portugal de amanhã, no escalão sub-21, é diferente daquele onde, há oito anos, o tiro certeiro de Raul Meireles confirmou a presença no Campeonato do Mundo de 2010 da Seleção principal. Será também diferente daquele 0-0 que se mostrou fulcral para ‘redundar’ em 6-2 após a 2ª mão na Luz em novo playoff e para nos colocar no Euro’2012.

Sobre Zenica paira, além do nevoeiro por estes dias que se adensa com o fumo da indústria local, uma aura ganhadora que Rui Jorge quer manter entre os seus miúdos. Afinal, os nossos sub-21 não perdem um jogo de qualificação faz quarta-feira seis anos e não é agora que se quer que tal venha a suceder à comitiva que ontem chegou ao hotel de Zenica após nove horas entre voos e escalas.

Continuar a ler