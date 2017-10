Contratação mais cara da história do Real Madrid, o galês Gareth Bale continua a ser perseguido por problemas físicos. Esta terça-feira viu confirmada uma lesão que o fará perder os dois jogos da sua seleção e, segundo adiantam meios locais, arrisca-se a ficar de fora por um período aproximado de um mês, que o fará perder seis encontros dos merengues.Em causa está uma micro-rotura no músculo solear, zona na qual o galês tem sido bastante castigado com lesões nos últimos tempos. Caso se confirme precisamente esta situação, o extremo estará de fora pelo referido período de um mês, que o fará perder a tal meia dúzia de encontros (Getafe, Tottenham, Eibar, Fuenlabrada, Girona e, eventualmente, novo duelo com o Tottenham). O retorno pode dar-se em novembro, possivelmente para novo compromisso da seleção.

Autor: Fábio Lima