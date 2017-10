Sinais de alarme para Jorge Jesus. A imprensa holandesa avança que o avançado Bas Dost foi obrigado a abandonar o treino da seleção holandesa, esta sexta-feira, depois de se ter lesionado.A gravidade da lesão ainda não é conhecida e o Sporting espera, certamente, que o melhor marcador da Liga NOS na época passada recupere rapidamente. Recorde-se que o treinador leonino já não pode contar com Seydou Doumbia para a frente de ataque, já que o avançado costa-marfinense lesionou-se frente à Juventus e vai parar cerca de três semanas A Holanda joga este sábado na Bielorrússia e recebe a Suécia, na terça-feira (ambos os jogos às 19H45), e a laranja mecânica está proibida de falhar, se ainda quiser chegar ao Mundial'2018. Em terceiro lugar no grupo A de qualificação, os holandeses têm 13 pontos, menos três do que a Suécia e quatro do que a França.