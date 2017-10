Com a Holanda em apuros na fase de qualificação para o Mundial'2018, Bas Dost espera poder contribuir mais efetivamente na dupla jornada final, diante da Bielorrússia e da Suécia. O avançado do Sporting tem apenas um golo em 15 internacionalizações e confessa que por esta altura contava ter uma utilização mais constante.



"Houve momentos em que pensei que teria mais minutos mas não sou pessoa de discutir esses temas com o treinador. Espero mostrar aqui o que posso fazer", frisou o ponta-de-lança, de 28 anos, à estação televisiva 'NOS', acrescentando que está talhado para todos os encontros e não apenas alguns com determinadas características: "Isso de eu estar feito para uns jogos e para outros não é uma treta." Isto numa altura em que Vincent Janssen deverá ser o escolhido do selecionador Dick Advocaat para a desloação à Bielorrússia.





