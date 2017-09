Continuar a ler

O futebolista dos leões integra uma lista de 24 convocados pelo selecionador Dick Advocaat, num momento de crise na seleção holandesa, terceira no grupo A, depois de já ter falhado o Europeu de 2016.



Para o Mundial na Rússia, qualificam-se diretamente os vencedores dos nove grupos da zona europeia, enquanto os oito melhores segundos irão disputar um play-off.



Bas Dost foi esta sexta-feira chamado para os jogos da Holanda com a Bielorrússia (7 de outubro) e a Suécia (10 de outubro), de apuramento para o Mundial'2018..O avançado é atualmente o segundo melhor marcador do Sporting na Liga NOS, com quatro golos, menos um do que Bruno Fernandes, depois de na última temporada ter vencido o troféu de melhor marcador no campeonato português, com 34 golos.

