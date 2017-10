Continuar a ler

Melkadze, aos 42', voltou a empatar a partida, mas a dupla encarnada fez novamente estragos, com Zivkovic a assistir Jovic para o 3-2 aos 60'.



Com este resultado, a Sérvia lidera o grupo com nove pontos, mais três do que a Rússia, que tem mais um jogo disputado. Melkadze, aos 42', voltou a empatar a partida, mas a dupla encarnada fez novamente estragos, com Zivkovic a assistir Jovic para o 3-2 aos 60'.Com este resultado, a Sérvia lidera o grupo com nove pontos, mais três do que a Rússia, que tem mais um jogo disputado.

Luka Jovic e Zivkovic estiveram esta terça-feira em destaque na vitória da seleção sub-21 da Sérvia sobre a Rússia por 3-2, na qualificação para o Europeu de 2019, com o primeiro a bisar fruto de duas assistências do segundo.O marcador mexeu logo aos 14 minutos com um livre direto marcado por Pantic, que deu vantagem à seleção sérvia. Zhemaletdinov empatou a partida aos 26', mas Jovic, emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt, fez o 2-1, a passe do também benfiquista Zivkovic, aos 33 minutos.

Autor: Luís Miroto Simões