Bernardo Silva assumiu a titularidade em Andorra e o médio do Manchester City admitiu que a tarefa de Portugal não foi fácil. Ainda assim, lembrou que o mais importante foi conseguido e destacou que agora é preciso vencer a Suíça, na terça-feira, de forma a garantir o primeiro lugar no Grupo B do apuramento para o Mundial'2018.



"Sabíamos que ia ser jogo difícil, até porque jogamos contra uma equipa que apesar de não ter um grande nome sabíamos que ia ser agressiva, que perdia tempo desde o início, que cometia muitas faltas e ia dificultar ao máximo a nossa tarefa. Felizmente marcámos dois golos na segunda parte e mais importante foi conseguir os três pontos para agora irmos para o jogo com a Suíça e conseguirmos o apuramento direto", afirmou o jogador português em declarações à RTP.

"Não estamos habituados ao sintético, é um campo que também me pareceu mais pequeno que o normal. É uma equipa agressiva, que comete muitas faltas, joga lá trás e depois sai para o contra-ataque", acrescentou Bernardo Silva, salientando a importância de Ronaldo, que entrou para desbloquear o nulo. "Quando o Ronaldo entra é um jogador importantíssimo para a Seleção. É um jogador que nos dá muito. Quando entrou, de certa forma, mudou as coisas, fez um golo e ajudou-nos a ganhar", admitiu o esquerdino. Quando ao duelo com a Suíça, Bernardo Silva só pensa em vencer o jogo no Estádio da Luz. "Temos de fazer o nosso trabalho. Sabíamos que, após a derrota com Suíça, tínhamos de ganhar todos os jogos e foi o que fizemos até aqui. Esperamos na terça-feira poder ganhar mais um jogo para nos qualificarmos diretamente", concluiu.

Autor: Cláudia Marques