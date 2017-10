Bernardo Silva não conseguiu esconder a felicidade na final da partida, frente à Suíça , na qual a equipa das quinas conseguiu o apuramento para o Mundial'2018, uma prova em que o jogador acredita num final feliz: "Vamos tentar ganhar o Mundial. Vamos entrar com vontade de o vencer".O avançado do Man. City revela que o espírito do grupo é sempre o mesmo, em todos os jogos. "Entramos em todos os jogos par ganhar. É a força que todos nos transmitem e sabemos que quando pensamos assim estamos mais próximos de vencer", assinalou, frisando o moral que o selecionador português transmite: "O míster Fernando Santos dá sempre muita confiança. Este grupo é fantástico. Sinto-me muito bem aqui e muito feliz por estarmos no Mundial".

Autor: Valter Marques