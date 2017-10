Continuar a ler

O antigo defesa, que falava à margem da apresentação da coleção de cromos da época 2017/2018 do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e da Panini, considerou que os jogos com a Albânia, no sábado, e com a Suíça, a 10 de outubro, são distintos.Beto, que somou 30 jogos pela seleção principal, garantiu que os jogadores conseguem "focar-se primeiro num jogo e só depois pensar no outro".Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento para o Mundial, Portugal desloca-se a Andorra e recebe a Suíça, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final, já que os helvéticos lideram a 'poule' com mais três pontos que os campeões europeus.