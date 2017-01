Continuar a ler

Mais logo, pelas 19 horas, Tunísia e Senegal disputam o segundo jogo deste grupo B, no qual procurarão registar a primeira vitória desta CAN'2017.



Consulte o Mais logo, pelas 19 horas, Tunísia e Senegal disputam o segundo jogo deste grupo B, no qual procurarão registar a primeira vitória desta CAN'2017.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

E ao terceiro jogo da CAN'2017... o terceiro empate, agora entre Argélia e Zimbabué. E, uma vez mais, uma equipa amplamente favorita não conseguiu confirmar o seu estatuto, como havia sucedido na véspera com o Gabão e o Camarões, que não passaram de igualdades diante de Guiné-Bissau e Burkina Faso.Esta tarde, em Franceville, os argelinos (com Yacine Brahimi de início) até entraram a vencer, graças a um golo de Riyad Mahrez, aos 12', mas acabaram por permitir a surpreendente reação do Zimbabué, que à meia hora já comandavam. Kudakwashe Mahachi empatou, aos 17', e Nyasha Mushekwi deu a cambalhota ao placard, aos 29', de penálti. Estava a construir-se uma possível enorme surpresa, até que, aos 82', Mahrez mostrou por que foi um dos melhores de 2016 e empatou a partida.

Autor: Fábio Lima