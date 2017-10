Aqui está mais uma prova de que o 'Football Manager' é cada vez mais utilizado pelas altas entidades como a base de dados mais fiável do mundo do futebol - e também a prova de que até as bases de dados mais bem apetrechada... também tem erros. A 'vítima' do erro foi o defesa direito Ruben Aguilar, que recentemente foi abordado pela federação boliviana de futebol para representar aquele país sul-americano, tudo porque surge como tendo dupla nacionalidade no vídeojogo da Sports Interactive."A Bolívia contactou-me. Foi algo estranho... Tudo começou por causa do 'Football Manager', pois no jogo eu tenho nacionalidade boliviana. Lembro-me que no ano passado fartava-me de receber mensagens depois dos meus jogos. Recordo um que foi contra o Paris SG, em que ficou tudo louco. Na televisão disseram que eu era um jogador selecionável para a Bolívia. Tive de publicar um comunicado na minha página de Facebook a explicar que nunca fui boliviano. A minha mãe é francesa e o meu pai espanhol", garantiu o jogador, que representa os franceses do Montpellier.

Autor: Fábio Lima