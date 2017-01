Continuar a ler

Senegal enfrenta a Tunísia



No outro jogo, Aliou Cissé, antigo internacional e atual selecionador do Senegal, deixou bem claro que só o talento de Sadio Mané ou Keita Baldé não serve para bater a Tunísia. "Ouvi alguém dizer que o Senegal é favorito porque a maioria dos jogadores joga em grandes ligas. Se só o talento bastasse, o Senegal ganharia a Taça das Nações Africanas há anos", disse. No outro jogo, Aliou Cissé, antigo internacional e atual selecionador do Senegal, deixou bem claro que só o talento de Sadio Mané ou Keita Baldé não serve para bater a Tunísia. "Ouvi alguém dizer que o Senegal é favorito porque a maioria dos jogadores joga em grandes ligas. Se só o talento bastasse, o Senegal ganharia a Taça das Nações Africanas há anos", disse.

Hoje arranca o Grupo B e as atenções estão viradas para a estreia nesta edição de uma Argélia que muitos veem como forte candidata ao título. Contudo, o belga George Leekens, selecionador dos guerreiros do deserto, só hoje, bem perto da hora do jogo com o Zimbabwe, é que sabe se pode contar com Yacine Brahimi.O médio do FC Porto chegou ao Gabão limitado fisicamente e, apesar de ter cumprido parte do primeiro treino da Argélia em solo gabonês, continua em dúvida. Já Mahrez e Slimani serão presenças certas num onze que Leekens quer forte para entrar a ganhar. "Eu sei que a imprensa argelina só fala dos duelos com Senegal e Tunísia mas eu só estou a pensar no Zimbabwe. Vejo o nosso jogo contra eles como um duro desafio. Temos de estar 100 por cento concentrados para bater este adversário", alertou.