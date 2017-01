A seleção da Argélia aterrou esta quinta-feira em solo gabonês, tendo em vista a participação na CAN'2017, e já com problemas na preparação do primeiro encontro, marcado para as 16 horas de domingo. É que, à chegada ao país que receberá a prova, o selecionador Georges Leekens deu conta à imprensa argelina da existência de problemas físicos no plantel, ainda que se confesse otimista para a recuperação dos jogadores em casa, entre os quais o portista Yacine Brahimi (o outro é Ramy Bensebaini)."Vamos descansar esta quinta-feira e treinamos na sexta. Esperamos que eles possam treinador, mas ainda temos de esperar por uma melhor análise quanto às respetivas condições físicas", explicou Leekens.

Autor: Fábio Lima