Recorde-se que a Argélia já não tinha hipóteses de chegar à prova que vai decorrer na Rússia no próximo ano, acabando o grupo de qualificação em último lugar, com apenas dois pontos, enquanto a Nigéria, que terminou com 14 pontos, já tinha consumado o apuramento.



Yacine Brahimi, jogador do FC Porto, esteve em destaque pela seleção argelina esta sexta-feira ao marcar o único golo dos magrebinos, no empate frente à Nigéria (1-1) , em jogo referente à última jornada do Grupo B da zona africana de qualificação para o Mundial'2018.Com Slimani, ex-avançado do Sporting, a titular, os argelinos estiveram a perder, devido a um golo de John Ogu, aos 63 minutos, mas o extremo dos dragões acabou por restabelecer a igualdade, de penálti, aos 88'.