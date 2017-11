Continuar a ler

No segundo tempo, Tite aproveitou para observar jogadores que disputam as últimas vagas. Com o desentrosamento a ficar visível, Cássio - que entrou ao intervalo para substituir Alisson e fez assim a sua estreia na baliza brasileira -, sofreu um golo de cabeça por Makino (62').



O Brasil derrotou o Japão por 3-1 esta sexta-feira, no primeiro de dois particulares que marcaram o início da preparação para o Mundial'2018. Com as duas seleções apuradas para a Rússia, a seleção canarinha só precisou da primeira parte para marcar todos os golos.Neymar abriu o marcador aos 10', num penálti que teve o auxílio do vídeoárbitro. Sete minutos depois, o jogador do PSG falhou outro lance da marca de 11 metros, mas Marcelo 'safou' logo de seguida: na sequência de um canto, ampliou a vantagem, num belo remate de longe com o pé direito. Na sequência de um cruzamento de Danilo, Gabriel Jesus, aos 36', deixou o resultado em 3-0, que se manteria até ao intervalo.

Autor: Bruno Dias