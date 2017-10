Nem ousem ganhar do Chile #EntregaBrasil — Larissa Borges (@larihborgess) 6 de outubro de 2017

A Argentina corre o risco de não se apurar para o Mundial'2018, após o(0-0), na passada quinta-feira, e quem rejubila com isso são os brasileiros. Para poder garantir o passaporte para a Rússia, a seleção de Messi e companhia necessita de vencer o próximo encontro, frente ao Equador, mas para se apurar diretamente pode precisar que o Chile não vença... frente ao Brasil.Ora, a seleção canarinha já tem o apuramento garantido e, por isso, os seus adeptos criaram uma campanha insólita no Twitter, onde pedem a derrota da própria equipa para prejudicar o principal rival. Desde sexta-feira, vários utilizadores da rede social fizeram publicações com as hashtags #EntregaBrasil e #EntregaProChile, lembrando um motivo para prejudicar a Argentina e perder o jogo de terça-feira, propositadamente. As hashtags acabaram mesmo por ser trending topic, no Brasil.A título de exemplo, os adeptos recordam a derrota frente à Alemanha, por 7-1, em 2014, que motivou festejos dos argentinos, o golo de Maradona com a mão, que originou a conquista do Mundial'86, ou a eliminação frente à seleção das pampas, nos oitavos-de-final, em 1990. Imagens do Cristo Rei com a camisola de Arturo Vidal, jogador da seleção chilena, ou as duas bandeiras unidas são algumas das imagens curiosas que podemos ver desta 'união' entre Brasil e Chile.Tanto a visita da Argentina ao Equador como a receção do Brasil ao Chile estão marcadas para as 00H30, da madrugada de terça-feira para quarta-feira.