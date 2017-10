Continuar a ler

Cristante, emprestado pelo Benfica ao Atalanta, é chamado pela primeira vez à seleção num momento em que a squadra azzurra enfrenta alguns problemas de lesões e depois de Marco Verratti ter também sido substituído por Barella.



O selecionador italiano chamou os médios Bryan Cristante e Roberto Gagliardini para a dupla jornada de qualificação para o Mundial'2018, com a Macedónia e a Albânia.O técnico Gian Piero Ventura chamou os dois jogadores face à indisponibilidade de Lorenzo Pellegrini, que se lesionou no domingo, no jogo em que a Roma foi vencer fora o AC Milan (2-0), na Série A italiana, e também de De Rossi. Pellegrini realizou hoje testes médicos, que o deram como inapto para os jogos com a Macedónia (6 de outubro) e a Albânia (9 de outubro).

Autor: Lusa