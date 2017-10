Bryan Ruiz esteve no arrepiante golo que deu a qualificação à Costa Rica aos 90+5'

Ainda sem qualquer minuto no Sporting e sem sequer se treinar nos leões, Bryan Ruiz disputou até ao momento apenas três encontros na presente temporada, todos eles na seleção costa-riquenha. O mais recente foi na madrugada de sábado - diante das Honduras -, onde fez uma assistência para o golo que colocou a Costa Rica na fase final do Mundial'2018, e a lógica diria que o selecionador poupasse alguns jogadores, nomeadamente o seu capitão, por o objetivo já estar conseguido. Contudo, pelo menos no caso de Bryan, será totalmente o oposto."No outro dia vinha sem ritmo, vinha só com aquilo que treinava e no último minuto fez a jogada que acabou por fazer a diferença. Vamos tentar dar-lhe o ritmo de jogo até que vejamos, ou que ele nos diga que não pode mais por causa deste esforço físico, pois não tem futebol no Sporting", declarou Óscar Ramírez, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Panamá, marcado para a madrugada de quarta-feira.Nesse duelo, a Costa Rica vai mesmo apenas jogar pela honra, já que tem garantido o segundo posto final na zona de qualificaçã da Concacaf. Não pode chegar a primeiro, pois tem 16 pontos, contra os 21 do México, nem pode cair para terceiro, pois os Estados Unidos têm apenas 12.

Autor: Fábio Lima