O Senegal fecha com 14 pontos, contra nove do Burkina Faso, seis de Cabo Verde e apenas quatro da África do Sul.



Os tubarões, orientados por Lúcio Antunes, bateram por duas vezes a África do Sul, mas, tanto contra o Senegal como contra o Burkina Faso, foram dominados.



Esta noite, em Ouagadougou, os pupilos do português Paulo Duarte marcaram por Préjuce Nakoulma (hat-trick aos 45'+1, 58' e 62') e Banou Diawara (90'+5).



Já em Dacar, foi preciso esperar até ao minuto 90'+3 para que o Senegal festejasse a vitória, com o golo de Mbodji.



Abrira o Senegal, com N´guette, aos 55', após o que os sul-africanos empataram aos 65', por Percy Tau.



Cabo Verde perdeu esta terça-feira por 4-0 no Burkina Faso, de Paulo Duarte, no último jogo do grupo D da zona africana da fase de qualificação para o Mundial'2018, que foi dominado pelo Senegal.Já apurado, o Senegal confirmou o estatuto de mais forte com uma vitória, 2-1, ante a África do Sul.

Autor: Lusa