O primeiro jogo oficial de sempre entre Cabo Verde e Moçambique aconteceu em outubro de 2014, na qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2015, tendo os moçambicanos vencido por 2-0, sendo que o selecionador de Cabo Verde era o português Rui Águas.Três dias depois, os cabo-verdianos receberam e venceram Moçambique por 1-0, garantindo o apuramento para a CAN'2015, naquela que foi a sua segunda presença consecutiva na principal competição de seleções de África.O particular da próxima terça-feira será depois de Cabo Verde receber no sábado o Senegal, em jogo da quinta jornada do Grupo D de apuramento para o Mundial'2018, na Rússia.À entrada para esta jornada, Cabo Verde partilha a liderança do grupo com o Burkina Faso, com seis pontos, enquanto o Senegal tem cinco, mas tem menos um jogo, tal como a África do Sul, que soma um ponto.No dia 6 de novembro, Cabo Verde vai jogar com o Burkina Faso, na última jornada da fase de apuramento para o Mundial.