Para isso, os tubarões azuis, que estão a estagiar no Algarve, teriam de ganhar ao Burkina Faso e esperar deslizes do Senegal, nos dois jogos com a África do Sul.Mas, os senegaleses fecharam as contas do hoje, ao vencerem a África do Sul por 2-0, num jogo que foi repetido - antes a África do Sul vencera por 2-1 - por causa da irradiação do árbitro que o dirigiu por suspeitas de manipulação do resultado.Com este triunfo, o Senegal passou a somar 11 pontos e já não poderá ser alcançado por nenhuma das outras seleções do grupo.Cabo Verde e Burkina Faso têm seis pontos cada, enquanto a África do Sul soma quatro, agora com todas as seleções com um jogo por disputar, o último no grupo, na terça-feira.Na qualificação africana, só o primeiro classificado de cada um dos cinco grupos se qualifica para o Mundial2018, em representação do continente africano.Além do Senegal, que vai cumprir a segunda participação, depois do brilhante sétimo posto de 2002, já se qualificaram a Nigéria e o Egito.Tunísia e República Democrática do Congo (Grupo A) e Marrocos e Costa do Marfim (Grupo C) são as quatro seleções em luta pelas duas últimas vagas africanas.