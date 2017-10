Continuar a ler

Perante o Estádio Nacional quase cheio, com cerca de 13 mil espectadores, Cabo Verde ainda pressionou nos minutos iniciais da segunda parte, mas foi o Senegal que marcou dois golos na parte final da partida, por Diafra Sakho e Cheikh Ndoye.O Senegal passou para a liderança do grupo, com oito pontos e menos dois jogos, enquanto Cabo Verde fica em terceiro lugar, com seis pontos, e tem apenas mais um jogo por disputar.O derradeiro encontro dos cabo-verdianos vai ser disputado em novembro, no Burkina Faso, que também tem seis pontos e tem só essa partida por disputar.África do Sul, que venceu o Burkina Faso (3-1) , ocupa o último lugar do grupo, com quatro pontos, mas também tem dois jogos a menos, ambos com o Senegal, num grupo em que todas as seleções ainda têm hipóteses matemáticas de apuramento, sendo que só o primeiro classificado se qualifica.